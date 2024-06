Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Dumitrescu a pierdut președinția CJ Prahova, caștigator fiind Virgiliu Nanu (PSD). Surpriza majora o reprezinta caștigarea Primariei Ploiești de catre Mihai Laurențiu Polițianu (ADU) și clasarea primarului in funcție doar pe locul al treilea.

- Baronul Lamborghini de Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, a dus și duce o viața de nabab, huzurind la cel mai luxos hotel din lume Burj al-Arab din Dubai. Liderul PNL Iulian Dumitrescu, botezat de prahoveni baronul Lamborghini, vrea un nou mandat…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Prahova a admis, vineri, candidatura presedintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean (CJ).

- Vremea baronilor nu a apus in Romania, exista și este mai luxoasa și sofisticata ca oricand! Iulian Dumitrescu, supranumit „Baronul Lamborghini”, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea Consiliului Județean. Nu ar fi nimic in neregula cu acest anunț, daca nu am ține cont de faptul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi seara, ca PNL Prahova nu a transmis o propunere pentru un candidat la presedintia Consiliului Judetean, iar cind aceasta propunere va veni va fi analizata de catre Biroul Politic National.

- N. Dumitrescu In cadrul unei conferințe de presa organizata, joi, la sediul Primariei Ploiești, la care a fost prezent și prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, primarul orașului Ploiești, Andrei Volosevici, a anunțat ca doua proiecte importante pentru oraș se vor pune in aplicare. Concret, daca…

- Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, presedintele organizației județene PSD, a anuntat, joi, ca vrea sa candideze la presedintia Consiliului Judetean. In timpul conferinței de presa Nanu a avut pe pupitru doua machete de Bentley si Lamborghini.

- ”Deja am facut demersurile necesare pentru a aplica legea, astfel incat sa pot sa candidez fara niciun fel de problema. Deci demersurile sunt facute, probabil saptamana viitoare sau in maxim doua saptamani o sa inceteze mandatul meu de prefect al judetului Prahova”, a anuntat, joi, intr-o conferinta…