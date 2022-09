Stiri pe aceeasi tema

- Britanica Jessica Alves, candva barbat, s-a dovedit cea mai extravaganta concurenta din platoul ”Chefi la cuțite” de la inceputurile emisiunii. Show-ul culinar de la Antena 1 a fost de-a dreptul condimentat aseara, de un transeexual celebru la nivel mondial, candva cunoscut drept ”Papușa umana Ken”…

- In ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite am putut s-o vedem pe Brighitta Gheorghe, concurenta care a reușit sa ii surprinda din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Pasionat de cultura gastonimica, Andrei Mihalcea a venit hotarat sa ii dea gata pe cei trei chefi cu una dintre cele mai cunoscute rețete de oua din lume. Reacțiile lor au fost pe masura cand au vazut preparatul din farfurii.

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au primit o noua provocare din partea Irinei Fodor la jocul de culise din ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022. Hai sa vezi ce au avut de facut jurații show-ului culinar, dar și cine a caștigat concursul…

- Cea de-a treia ediție din sezonul 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi cu un joc de amuleta neașteptat. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au primit o veste uriașa din partea Irinei Fodor.

- Concursul "Chef-ul rețetelor" revine și in sezonul 10 al emisiunii Chefi la Cuțite. Urmarește rețeta pregatita de chef Florin Dumitrescu, raspunde primul și poți caștiga vouchere de cumparaturi Lidl.

- „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10. Irina Fodor prezinta primele ediții Chefi la cuțițe, rol pe care l-a preluat atunci cand Gina Pistol…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand. Astfel,…