Moment inedit in platoul Chefi la cutite, in ediția 11 din sezonul 11. Chef Florin Dumitrescu a ramas impresionat in momentul in care a aflat ca solistul trupei HVNDS, Iustin Cimpeanu, este in fata lui. Juratul i-a cerut chiar si un autograf, iar chef Bontea si chef Scarlatescu nu s-au lasat nici ei mai prejos.