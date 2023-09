Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Radu Popescu are 36 de ani și este stabilit in Londra, dupa ce și-a dat seama ca afacerea din domeniul construcțiilor nu mai este atat de profitabila. In prezent, este fotograf, dar pe langa asta, este pasionat și de bucatarie.

- Chefi la Cuțite promite o mulțime de surprize sezonul acesta, invitați de senzație și preparate care mai de care. In seara aceasta a facut spectacol in bucatarie marele fotbalist Bogdan Stelea, care i-a impresionat pe jurați cu preparatul sau. A facut dezvaluiri incendiare in emisiune despre colegii…

- Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au auvt parte de o surpriza in ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Marele Gica Craioveanu a gatit pentru ei un preparat spanilor, arroz a la cubana.

- Surpriza de proporții la Chefi la cuțite! Ioan Andone a avut parte de o apariție spectaculoasa in fața juraților! Celebrul antrenor roman a gatit un preparat surpriza pentru jurați, cu care a reușit sa ii impresioneze. Iata care a fost reacția lor cand au vazut cine se afla in spatele ușilor!

- Marea premiera a sezonului 12 Chefi la cuțite urmeaza in acest weekend, la Antena 1: sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Chefi la cutite semifinala din 19 iunie 2023. Ediția cu numarul 37 a concursului de gatit difuzat pe Antena 1 s-a lasat cu emotii si destainuiri. Dupa ce concurentii au aflat de la Gina Pistol care este tema de gatit pentru prima proba, acestia au facut dezvaluiri neasteptate in bucatarie.

- In ediția 37 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, cei 9 concurenți ajunși in semifinala au primit de la Gina Pistol o veste ce i-a luat prin surprindere. Ușile s-au deschis și in platou și-au facut apariția rudele semifinaliștilor.