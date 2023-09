Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara a fost o ediție intensa Chefi la cuțite pentru Sorin Bontea, care a caștigat amuleta, dar a și gasit concurentul care sa merite cuțitul sau de aur in acest sezon. Diseara, audițiile pe nevazute continua cu povești emoționante, dar și cu intalni

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare pentru jocul de amuleta din aceasta seara. Dupa ce Irina Fodor a anunțat avantajul pe care il va primi caștigatprul, chefii s-au ambiționat sa cucereasca papilele gustative ale invitatului special. Ei bine, in cursa pentru amuleta…

- Irina Fodor a pus in joc o miza uriașa pentru cel de-al doilea joc de amuleta din sezonul 12 Chefi la cuțite, difuzat pe 3 septembrie 2023. De asemenea, jurații au ramas surprinși cand au vazut cine vine sa gateasca alaturi de ei.

- Oase a avut o misiune grea in prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 2 septembrie 2023. Invitatul special a desemnat caștigatorul jocului de amuleta. Iata cine a obținut miza uriașa.

- Marea premiera a sezonului 12 Chefi la cuțite urmeaza in acest weekend, la Antena 1: sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte…

- Toamna aceasta, televiziunea are gust doar la Antena 1, din 2 septembrie, cand Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu lanseaza mult așteptata invitație: ”Hai la masa, Romania!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite.

- Chef Sorin Bontea a dat o noua amuleta periculoasa in ediția 34 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 12 iunie 2023. La scurt timp de la apasarea butonului roșu, juratul i-a dat o sarcina importanta Ninei Hariton, cuțitul sau de aur.