Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a adus prima confruntare dintre echipe. Și cum este prima proba de battle, concurenții au fost surprinși atunci cand au aflat cu ce ingrediente vor avea de gatit.

- Chef Florin Dumitrescu a decis cine sunt concurenții care vor face parte din echipa sa in sezonul 12 Chefi la cuțite. Pe langa cuțitul de aur, juratul a oferit șase tunici pentru a-și intregi echipa portocalie.

- Chef Florin Dumitrescu a ales concurenții care vor face parte din echipa sa in sezonul 12 Chefi la cuțite. In ediția din 15 din 25 septembrie 2023, juratul a oferit șase tunici magenta, care s-au alaturat cuțitului sau de aur.

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, presiunea a atins cote maxime. Concurenții care lupta pentru a primi o tunica au dat tot ce au avut mai bun, dar nu au lipsit momentele limita din bucatarie.

- Moment important pentru concurenții de la Chefi la cuțite. In ediția din aceasta seara, au primit prima proba de bootcamp, iar tema deși pare simpla, i-a pus in dificultate pe cei mai mulți, cu gandul ca poate vor merge mai departe.

- Ediția din aceasta seara, 13 septembrie 2023, a adus o noua provocare pentru cei trei jurați de la Chefi la cuțite. In joc este pusa bomba de amulete, care, evident, aduce avantaje importante. Celor trei li s-a alaturat și Florin Ivan.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…