Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica va fi mai ferma cu persoanele care incalca regulile introduse pentru oprirea raspandirii COVID-19 si ar putea fi adoptate masuri si mai stricte, au anuntat marti autoritatile, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. PROBLEME la Timișoara: primarul Dominic Fritz anunța ca centrele…

- O petrecere privata a fost oprita de politisti, duminica, dupa ce un tanar de 17 ani a sunat la numarul de urgente 112 si a anuntat ca este sechestat de trei persoane, intr-un bar din Timisoara. Politistii au dat amenzi de peste 27.000 de lei si au intocmit doua dosare penale. „Un tanar in…

- Duminica, in jurul orei 21:00, polițiștii Secției 4 Timișoara s-au sesizat din oficiu in urma unui live postat pe rețelele de socializare cu privire la faptul ca intr-un imobil din zona Ronaț are loc un eveniment privat incalcandu-se normele legale in vigoare. In urma verificarilor efectuate a fost…

- Pentru nerespectarea masurilor privind purtarea corespunzatoare a mastii de protectie in mijloacele de transport, politistii braileni si politistii locali au sanctionat contraventional 32 persoane, dintre care 2 soferi si 30 pasageri, valoarea amenzilor fiind de 5.450 de lei.

- Politistii din Lugoj si Resita au reusit sa puna mana pe doi indivizi care au spart mai multe masini in urma cu aproape o luna. Infractorii, de loc din Timisoara si Uliuc, au fost prinsi la Resita dupa ce politistii caraseni au facut un schimb de informatii cu cei din Lugoj. “Doi barbati de 43 si 49…

- Dominic Fritz se arata ingrijorat pentru ca rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Timișoara, astfel ca cere cteațenilor sa fie precauți. „Evitați fiecare contact posibil! Eu constat ca in alte țari, deși sunt mai puține paturi ocupate in spitale ca la noi, au fost luate masuri mult…

- Dominic Fritz se arata ingrijorat pentru ca rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Timișoara, astfel ca cere cteațenilor sa fie precauți. „Evitați fiecare contact posibil! Eu constat ca in alte țari, deși sunt mai puține paturi ocupate in spitale ca la noi, au fost luate masuri mult…

- Gest de omenie și normalitate din partea a doi agenți de poliție de la Secția 1 din Timișoara. Oamenii legii i-au returnat unei timișorence portofelul plin cu bani pe care l-a pierdut. Femeia il uitase pe capota și l-a pierdut intr-o curba.