- Guimaraes – Porto 1-2 a fost meciul serii din AntenaPLAY! Inaintea acestei partide am putut urmari Vizela – Famalicao 0-0 si Portimonense – Chaves 2-1. Campionatul lusitan ofera noi seri de spectacol și in etapa care a debutat vineri, odata cu meciul dintre Estoril și Casa Pia! Maine va putea fi urmarit…

- Chaves – Benfica 0-2, Famalicao – Gil Vicente 3-1 si Braga – Portimonense 6-1 au fost meciurile zilei in Liga Portugal. Meciurile au fost in AntenaPLAY. Benfica a deschis ziua si s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Chaves. Famalicao, echipa lui Alex Dobre, a facut instructie cu Gil Vicente, in timp…

- FC Porto – Estoril 0-1. Surpriza uriasa in Liga Portugal. FC Porto a pierdut pe teren propriu, in fata celor de la Estoril. Holgsrove a marcat singurul gol al partidei, cu o executie fabuloasa din lovitura libera. Meciul a fost live in AntenaPLAY. Porto a crezut ca va avea un meci usor cu Estoril si…

- A inceput etapa a 8-a din Liga Portugal! Cele mai tari dueluri se vad in continuare in AntenaPLAY! Dupa șapte etape disputate in campionatul lusitan, echipele din Portugalia se pregatesc din nou de spectacol! In momentul de fața, pe primul loc se afla cei de la Sporting Lisabona, cu 19 puncte. Locul…

- Gil Vicente – Casa Pia 2-0. Meciul a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul din aceasta seara a contat pentru etapa cu numarul 7 a sezonului din Liga Portugal. Inainte de acest meci, gazdele veneau dupa eșecul din deplasare cu FC Porto. Gil Vicente a pierdut duelul respectiv cu scorul de 1-2. De cealalta…

- Benfica – FC Porto 1-0 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Marele derby al Portugaliei a fost decis de campionul mondial Angel Di Maria. Acesta a marcat singurul gol al meciului in minutul 68. Angel Di Maria a ajuns la 5 goluri marcate in acest sezon pentru Benfica. Cu Porto, acesta a marcat cu un […]…

- Estrela – Braga, LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partida a contat pentru etapa cu numarul 7 din Liga Portugal, iar Braga s-a impus cu 4-2, la capatul unui meci cu final palpitant. Inainte de acest duel, ultimul meci oficial al celor doua echipe a avut loc in anul 2009 și s-a incheiat la egalitate, scor 2-2…

- Boavista – Chaves 4-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa a 5-a a noului sezon din Liga Portugal. Toate golurile lui Boavista au fost inscrise inca din prima repriza. Gazdele au marcat prin Morais, Agra și Bozenik, care a reușit o „dubla” in care a marcat și un gol de […] The…