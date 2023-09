ChatGPT poate naviga acum pe internet pentru a îți arăta informațiile de azi OpenAI, startup sustinut de Microsoft, a declarat miercuri ca ChatGPT poate naviga acum pe internet pentru a oferi utilizatorilor informatii actuale si ca navigarea nu se mai limiteaza la date anterioare lunii septembrie 2021, transmite Reuters. ”Navigarea este disponibila astazi pentru utilizatorii Plus si Enterprise si ne vom extinde la toti utilizatorii in curand. Pentru a o activa, alegeti Rasfoire cu Bing in selectorul de sub GPT-4”, a spus compania intr-o postare pe X, cunoscuta anterior ca Twitter . OpenAI a anuntat o actualizare majora a ChatGPT la inceputul acestei saptamani, care va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

