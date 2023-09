Meta a anuntat ca va lansa mai multe tipuri de chatboti pentru platformele sale sociale, confirmand zvonurile care au circulat anterior. Niciuna din platformele sociale ale companiei nu va scapa de chatboti, cu exceptia Threads, care este, inca, in plin proces de dezvoltare. In principiu, chatbotii din cadrul Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp vor oferi raspunsuri la intrebarile utilizatorilor, la fel ca ChatGPT. In plus, acestia vor avea acces in timp real la rezultatele de cautare disponibile in Bing, in urma unui partener din Meta si Microsoft. De asemenea, cu ajutorul acestora, utilizatorii…