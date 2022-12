Charlie Chaplin a murit în ziua de Crăciun. Îngrozitor ce s-a întâmplat mai apoi! Charlie Chaplin s-a stins din viața chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie 1977. Considerat unul dintre cele mai de seama staruri din secolul XX, celebrul comediant a murit in somn la varsta de 88 de ani, fara sa se fi știut ca sufera de vreo boala. Ce s-a intamplat mai apoi este de-a dreptul ingrozitor! Charlie Chaplin a fost inmormantat, pe 27 decembrie, in cimitirul Corsier-Sur-Vevey, Vaud, Elveția, dar nu a avut parte de liniște nici dupa ce a inchis ochii. Șocant este ca pe data de 1 martie 1978, cadavrul sau a fost furat de un grup de mecanici elvețieni, cu scopul de a cere bani de rascumparare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

