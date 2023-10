Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești a emis ieri ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doua persoane, de 20, respectiv 36 de ani, din comunele Mitoc și Ungureni, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tainuire la furt calificat.

- S-a intamplat o minune la Spitalul Sfanta Maria din Iași! Gabriel, baiețelul de 3 ani aruncat de mama lui pe geam, in Botoșani, a iesit din coma. Micutul si-a revenit, apoi a intrebat de tata. A cerut si „papa” Baietelul a fost detubat chiar de ziua lui de nastere, in urma cu cateva zile, iar […] The…

- Sportiva romana Andreea Cotruta s-a clasat pe locul 4 la total in cadrul cat. 55 kg, miercuri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Riad (Arabia Saudita), cu 197 kg, informeaza Agerpres.Cotruta (CS Botosani) a fost a cincea la stilurile smuls si aruncat, cu 87 kg, respectiv 110 kg potrivit paginii…

- ■ nemțenii au caștigat etapa naționala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgența ■ In perioada 29-31 august, in municipiul Targu Jiu s-a desfașurat etapa naționala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgența. La aceasta etapa s-au calificat loturile…

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a avut o reacție dura dupa ce, luni, formația lui, a fost invinsa de Dinamo, scor 0-1, in partida care a inchis runda cu numarul 5 din Superliga. FC Botoșani e ultima in clasamentul Superligii, cu numai doua puncte obținute in 5 runde, iar scaunul lui…

- Florin Raducioiu, fostul mare internațional roman, a analizat golul marcat de FCU Craiova in duelul cu FC Botoșani, incheiat cu 1-0. Raducioiu l-a criticat pe Dican, stoperul de la Botoșani care a greșit decisiv la golul oltenilor. Fundașul a vrut sa paseze in propriul careu, lui Pius, dar mingea a…

- Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit in cadrul conferinței de presa de dupa victoria echipei sale din derby-ul cu Dinamo despre prezența prim-ministrului Marcel Ciolacu in tribunele stadionului „Arcul de Triumf”. Marcel Ciolacu s-a ținut de cuvant, a venit la Derby de…

- Basarab Panduru și Nicolae Dica au avut opinii diferite privind prestația lui David Miculescu, extrema dreapta de la FCSB, in meciul cu FCU Craiova, scor 3-1. Miculescu a jucat in partea dreapta a atacului in prima repriza, iar din minutul 46 a fost trecut in stanga, in locul lui Coman. In dreapta a…