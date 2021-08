Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat infrangerea cu Young Boys Berna, 1-3, care a eliminat campioana Romaniei din preliminariile Ligii Campionilor. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League, acolo unde o așteapta Steaua…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a devenit primul antrenor roman care este eliminat de 3 ori in preliminariile Ligii Campionilor, dupa eșecul din turul 3 preliminar, in fața celor de la Young Boys Berna. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul…

- CFR Cluj a fost invinsa marți seara, in deplasare, in manșa a doua din cel de-al treilea tur preliminar al UEFA Champions League, de elvețienii de la Young Boys Berna, cu scorul de 3-1. Cu scorul general de 4-2, elvețienii s-au calificat in play off-ul Ligii Campionilor, scrie Mediafax.

- CFR Cluj și Young Boys Berna au remizat, 1-1, în manșa tur din Gruia, iar cele doua echipe aveau sa se înfrunte din nou în aceasta seara în Elveția. Meciul a început excelent pentru campioana României, iar Omrani avea sa deschida în minutul 4 la o…

- CFR Cluj joaca marți, 10 august, in Elveția, cu Young Boys Berna (1-1 in prima manșa). Meciul retur din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, care a inceput la 21.30, poate consfinți calificarea in play-off-ul competiției. Partida poate fi urmarita in format livetext pe site-ul Gazetei Sporturilor.…

- Cu calificarea în grupele Conference League în buzunar, CFR Cluj încearca marea cu degetul la Berna, de la ora 21:30. Scorul din tur, 1-1, dar mai ales diferența de valoare în favoarea adversarilor, nu le da multe speranțe ardelenilor.Young Boys a ”subordonat-o”…

- Meciul cu Young Boys conține cea mai mare miza pentru CFR. Calificarea in play-off-ul Champions League le-ar aduce vișiniilor 5 milioane de euro. In cazul unui eșec astazi, calificarea in grupele Europa League nu ar mai fi foarte importanta. CFR Cluj joaca de la 21:30 in deplasare in Elveția, cu Young…

- Marius Șumudica, antrenorul formației CFR Cluj, a declarat ca nu și-a îndemnat jucatorii sa se retraga dupa ce au deschis scorul în minutul 4 al confruntarii cu Young Boys Berna. De asemenea, tehnicianul a afirmat ca este suparat pentru ca elvețienii au reușit sa egaleze în urma erorilor…