- Karim Adeyemi, varful care a inceput fulminant sezonul la Red Bull Salzburg, cu mama romanca și tata nigerian, a primit vineri dupa-amiaza vestea convocarii in premiera la prima reprezentativa a nemților, dorit special de noul selecționer Hansi Flick. Surpriza oferita de noul selecționer al Germaniei,…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, va intalni echipele Bayern Munchen, FC Barcelona si Benfica Lisabona in grupele Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti care a avut loc, joi, la Istanbul, noteaza news.ro. Detinatoarea trofeului, Chelsea, va juca impotriva echipelor Juventus,…

- Echipele Villarreal, Sporting Lisabona si Lille fac parte din urna capilor de serie la tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, programata joi, la Istanbul (19:00, ora Romaniei). Urna cuprinde campioanele celor mai bine clasate sase tari in clasamentul coeficientilor UEFA (Anglia, Spania,…

- EURO 2020. Franța - Elveția este meciul din „optimi” care se va disputa la București, pe Arena Naționala. Duelul se va disputa luni, 28 iunie, la ora 22:00, și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Final incredibil in grupa F: pe rand, Franța, Portugalia, Germania și…

- Patru grupe din cele șase și-au încheiat meciurile, astfel ca știm 12 echipe care merg în faza optimilor la Euro 2020. Cunoaștem de asemenea și prima echipa de pe locul al treilea calificata în fazele eliminatorii.Italia, Țara Galilor, Elveția, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria,…

- Dietmar Hamann, fost internațional german, a declarat ca starul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este ”imbecil”, dupa un gest tehnic de sfidare a adversarului la meciul contra Germaniei de la Euro 2020. În minutul 21 al partidei Portugalia - Germania din grupele Euro 2020, Cristiano…

- In noaptea dintre miercuri și joi, in plin entuziasm pentru Locatelli, un telespectator i-a transmis lui George Dobre un mesaj care a cazut ca o bomba, deși era o evidența. O evidența neluata in seama: grupele finale, trase la sorți, ale acestui Euro 2020 sunt inegale și de-aia "Italia zboara" cu 6…

- Bucureștiul a organizat deja doua partide la EURO 2020 (Austria – Macedonia de Nord 3-1 și Ucraina – Macedonia de Nord 2-1), urmand a fi gazda pentru inca doua partide. In capitala Romaniei se va juca pe 21 iunie meciul Austria – Ucraina, in timp ce pe 28 iunie va avea loc un meci din optimi, in care…