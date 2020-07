Stiri pe aceeasi tema

Episodul 29. Cum se pregatește America de alegeri

- Rusia a adoptat vasta reforma constitutionala ce ar urma sa-l autorizeze pe Vladimir Putin sa ramana la Kremlin pana in 2036, un referendum denuntat de opozitie care apreciaza ca este o manevra pentru a-si mentine controlul asupra tarii, scrie AFP. Rusii au validat cu 74,1% din voturi…

O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli

- ​În 1965 sovieticii au început sa lucreze la un tren electric de mare viteza și s-au decis sa fie mult mai modern decât restul trenurilor din uriașul stat și sa ruleze cu 200 km/h între Moscova și Leningrad (St Petersburg). Au fost și reușite inginerești, dar problemele sistemului…

- Renault , Nissan si Mitsubishi au anuntat miercuri un noul model de cooperare in afaceri, pentru reducerea costurilor, sporirea competitivitatii si profitabilitatii, conform unei noi scheme a aliantei, in conditiile in care companiile auto din intreaga lume sunt afectate de efectele pandemiei de coronavirus…

- Ambasadorii statelor membre NATO au fost convocati intr-o reuniune de urgenta vineri, a doua zi de la anuntul privind retragerea Statelor Unite din Tratatul „Cer Deschis” din cauza nerespectarii acestui acord international de catre Rusia, relateaza AFP.

- Rusia si Turcia negociaza cumpararea de catre armata turca a unor noi sisteme antiaeriene rusesti S-400, aceleasi din care a fost deja livrata Ankarei si care a provocat critici dure din partea SUA, informeaza Agerpres. Sistemele antiaeriene sunt incompatibile cu standardele NATO iar achizitia acestora…