Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a invins in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa armeana FC Alaskert Erevan, joi seara, intr-o partida din cadrul primei manse a turului III preliminar al competitiei Europa League la fotbal. Ambele goluri ale ardelenilor au fost marcate de atacantul George Tucudean,…

- CFR Cluj a invins, joi, la Erevan, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa armeana Alaskert, in prima mansa a turului al treilea al Ligii Europa. Tucudean a marcat ambele goluri ale clujenilor, in minutele 5 si 49, ultimul din penalti, scrie news.ro.0-1, min. 5 - Camora l-a lansat pe Tucudean in interiorul…

- Alashkert și CFR Cluj joaca astazi, de la 19:00, prima manșa a turului III preliminar din Europa League. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 19:00 » Alashkert - CFR Cluj Echipele probabile Alașkert: Cancarevici - Zelkkovici, Antonici, Praznovski,…

- Astazi vor avea loc meciurile din mansa retur din Liga Europa, in care Romania este reprezentata de trei cluburi, toate urmand a juca primul meci in capitala. Primii care vor intra in "focuri" sunt clujenii de la CFR, care vor juca de la ora 19:00, la Erevan, cu campioana Armeniei, FC Alaskert. Meciul…

- Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, in cazul in care va trece de campioana Armeniei, Alaskert, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, va juca impotriva invingatoarei dintre Dudelange (Luxemburg) si...

- Echipa armeana de fotbal Alaskert va fi adversara lui CFR Cluj in turul al treilea preliminar al Europa League, dupa ce trecut de Sutjeska Niksic (Muntenegru) cu scorul general de 1-0, in turul al doilea preliminar al competitiei, informeaza Agerpres. Invingatoare in tur cu 1-0, in deplasare, Alaskert…

- Echipa armeana de fotbal Alaskert va fi adversara lui CFR Cluj in turul al treilea preliminar al Europa League, dupa ce trecut de Sutjeska Niksic (Muntenegru) cu scorul general de 1-0, in turul al doilea preliminar al competitiei. Invingatoare in tur cu 1-0, in deplasare, Alaskert a obtinut o remiza…

- FCSB, vicecampioana Romaniei, a facut un pas mare spre al treilea tur preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia slovena NK Rudar Velenje cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe stadionul Ob...