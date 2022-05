Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara are o prima parte de 2022 excelenta – cu doua victorii in fata marii rivale din Baia Mare. Detinatoarea titlului – CSM Stiinta – a fost batuta de banateni si in noua Liga Nationala. Succesul a fost mai clar azi, scor 31-13, decat cel obtinut de „lei” in finala Cupei de pe teren […] Articolul…

- SCM Timisoara, stabilita deja pe locul 6 in prima parte a sezonului, nu a avut probleme in ultima runda dinaintea startului play-off-ului. „Leii” au razbunat sincopa din tur, de la Miercurea Ciuc, si au castigat categoric acasa cu CSM VSKC, scor 107-75! Alb-violetii vor trebui sa astepte derularea jocurile…

- „Leii din Banat” nu au putut produce surpriza inainte de Pasti, acasa, cu U-BT Cluj Napoca. Ardelenii, performeri si in Europa, au invins-o pe SCM Timisoara cu 90-70. Campioana Romaniei venea pe Bega dupa eliminarea din sferturile Ligii Campionilor in fata formatiei germane Riesen Ludwigsburg. Performanta…

- SCM OHMA Timisoara, in continuare cu absente notabile, nu a reusit sa provoace pagube vicecampioanei CSM Oradea in restanta din runda a XIV-a a Ligii Nationale. Oaspetii s-au impus dupa un final strans, scor 62-67. Primul sfert a fost castigat de oaspeti cu 17-12. In al doilea oradenii s-au distantat…

- SCM OHMA Timisoara si-a revenit rapid dupa esecul cu Voluntari. Astazi, „leii” au primit, tot acasa, replica celor de la CS Rapid Bucuresti. Victoria a fost a alb-violetilor, la o „distanta mare” de adversar, scor 80-59! „Leii” si-au aratat superioritatea inca din primul sfert: 20-10. Totusi, oaspetii…

- CFR Timisoara joaca azi meciul 3 de play-off cu formatia din Vrancea. Ieri, „leoparzii” au trecut in sala „Constantin Jude” cu 4-1 de Sportul Ciorasti si a „impins” astfel duelul in meciul decisiv, care e programat azi in aceeasi locatie! Dupa 1-3 la Focsani, in prima mansa, CFR avea doar o singura…

- CFR Timisoara a cedat pe terenul lui FK Odorheiu Secuiesc, in etapa a 6-a a turului suplimentar al Ligii I la futsal, penultima a campionatului. Gazdele s-au impus cu 6-3 (3-0) la capatul unui joc pe care l-au dominat. Odorheiu s-a impus si in turul sezonului regular iar saptamana trecuta juniorii lor…

- SCM Timisoara nu mai efectueaza deplasarea din acest weekend la Focsani. Pentru a treia oara „leii” au meciul amanat in acest sezon. De aceasta data din cauza infectarilor din lotul adversarei. Trei jucatori de la CSM Focsani au fost depistati pozitiv cu covid, astfel ca DSP Vrancea a recomandat amanarea…