- Apa potabila devine din ce in ce mai pretioasa, spune chiar ministrul Mediului, care ne indeamna la economie. Deja, in cele mai multe judete din tara, sunt localitati intregi unde resursele sunt rationalizate. Intr-un comunicat, reprezentantii Apelor romane ne linistesc, si spun ca avem rezerve suficiente……

- Vești neplacute pentru bucureștenii care folosesc metroul. Trenurile vor avea intarzieri din ce in ce mai mari, din cauza ca unele dintre garnituri vor fi retrase din circulație. Cauza este oprirea serviciilor de mentenanța pentru 39 de trenuri, din cauza datoriilor Metrorex. Reprezentanții companiei…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a atras atentia ca incepand de miercuri, 29 iunie 2022, si pana vineri, 1 iulie, cand sunt anuntate temperaturi care vor depasi 37-38 de grade in aer, conform informarilor transmise de ANM, se vor lua masurile speciale pentru desfasurarea traficului feroviar…

- Reprezentanții CFR SA au anunțat ca in perioada in care sunt preconizate temperaturi care vor depași 37-38 de grade Celsius, vor fi luate masuri speciale pentru desfașurarea traficului feroviar in condiții de siguranța. Una dintre masuri se refera la reducerea vitezei daca temperatura in șine depașește…

- Licitatie incheiata. CFR SA a desemnat oferta castigatoare la procedura de licitatie publica pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe sectiunea Caransebes - Lugoj (lotul 1), aferenta obiectivului “Modernizarea liniei CF Caransebes - Timisoara - Aradˮ, pentru…

- Circulatia feroviara a fost oprita, marti dupa-amiaza, intre Ramificatia Pajura si Bucuresti Nord, din cauza a doi copaci cazuti pe linia de contact, in urma furtunii care a afectat Capitala. Trenurile sunt tractate cu locomotive Diesel pana la remedierea problemei. ISU Bucuresti-Ilfov a intervenit…

- „Trenurile soarelui” catre litoral revin și in acest an. Turistii vor avea la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii incepand cu data de 10/11 iunie pana pe 11/12 septembrie 2022, informeaza CFR Calatori.

- APA CTTA ALBA| LUNI: AVARIE la rețeaua de alimentare cu apa din Ciumbrud: Furnizarea apei potabile INTRERUPTA. Localitațile vizate APA CTTA ALBA| LUNI: AVARIE la rețeaua de alimentare cu apa din Ciumbrud: Furnizarea apei potabile INTRERUPTA. Localitațile vizate Sucursala Aiud a operatorului regional…