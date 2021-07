Intarzierile in graficul de circulatie pe Magistrala Bucuresti - Constanta s-au redus la 10 - 15 minute iar pe intervalul Fetesti - Baraganu a fost reluata circulatia cu locomotive electrice, informeaza CFR SA. "In cursul noptii, la ora 02:15, s-au finalizat lucrarile de remediere la linia de contact, a fost repus sub tensiune sistemul de alimentare cu energie electrica, fiind astfel reluata circulatia cu locomotive electrice pe intervalul Fetesti - Baraganu, pe firul I, dar si pe trei linii din statia Fetesti. Astfel, de la ora 02:15, pe firul I intre statiile Fetesti - Baraganu (si retur), toate…