Asociatia Suflete Deschise din Constanta, cu ocazia 8 Martie - Primavara incepe cu un martisor, asa cum spune si traditia veche de aproape 8000 de ani

- ​Dragobetele este o sarbatoare populara, celebrata de romani pe 24 februarie. Sunt multe tradiții, obiceiuri și superstiții legate de aceasta zi in care fetele și baieții trebuie sa se intalneasca și sa-și declare dragostea. Conform tradiției populare, la Dragobete pasarile se strang in stoluri, ciripesc,…

- Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca in aceasta primavara vor incepe lucrarile la primul Skate Park din Banie. Pentru acest loc de recreere s-au alocat 15,55 milioane de lei. „In aceasta primavara vor demara lucrarile la Skate Park. Proiectul intra in faza de executie. Avem proiectul…

- Zeci de tineri din satul mureșean Chibed au imbracat costumele, și-au acoperit fețele cu maști din piele de oaie și au pornit din casa in casa. Cu zgomot de bice au gonit iarna, așa cum cere tradiția pastrata in satele transilvanene. Tinerii au grija sa ajunga in fiecare gospodarie. In casele unde sunt…

- Zi de primavara in toata tara.Sfarsit de saptamana atipic in judetul Constanta. Cei care au avut ocazia sa si petreaca mijlocul zilei in afara lociuntei, au avut ocazia sa renunte la gecile de iarna pentru ca gradele din termometre au fost unele caracteristice mijlocului lunii aprilie.Specialistii de…

- In aceasta dimineata a inceput sa ninga usor la Constanta, dupa ce temperaturile au scazut foarte mult fata de cele inregistrate in ziua precedenta. Daca ieri constantenii au avut parte de o zi de primavara autentica, astazi fulgii de nea si au facut aparitia la malul marii si incearca timid sa se astearna…

- Fie ca sarbatoarea Nasterii Domnului sa va aduca in casa si in viata speranta, pace, liniste si incredere! Bucurati-va de lumina si caldura alaturi de cei dragi! Daruiti si deschideti-va inima pentru a primi iubire. Craciun fericit!” (Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni)

- In perioada Ignatului, o tradiție autentic romaneasca, de multe ori uitata in agitația vieții moderne, aduce in prim-plan bucuria și respectul pentru obiceiurile stravechi. Ce este bine sa pui pe masa in Ajun de Ignat? Se spune ca așa vei aduce prosperitate in casa ta și noroc in anul care vine. Tradiții…

- Ca in fiecare an, indeosebi in perioada Sarbatorilor de iarna, SC Arimex Comexim 2000 SRL si Asociatia "Suflete Deschiseldquo; lanseaza un apel pentru totii constantenii: ,,Arata ca iti pasa Fii bun Fii Miracolul Fii si tu un Mos Craciun Primeste si daruieste "Mos Craciun a ajuns astazi la Spitalul…