Ce mărțișoare sunt ”la modă” în 2024 și cât costă Sosește marțișorul! Dar cum sa fie? Marțișoarele dulci, perlele sau plantele suculente sunt evidențiate la targurile dedicate marțișorului, cel care anunța venirea primaverii. ”In mana am niste brose cu motive traditionale. Sunt tot felul de plante, ciupercute, elefanti, ghinde, aripi de inger. Din portelan, din ceramica. Diverse modele, diverse preturi”, a explicat Ioana Deac, producator martisoare, la Observator . Un marțișor din ceramica costa de la 5 lei pana la 30 de lei. Cei cu un buget mai generos pot opta pentru modele din aur, argint, incrustate cu pietre prețioase sau perle. ”Bratari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

