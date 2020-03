Stiri pe aceeasi tema

- ​CFR a publicat pe portalul SEAP anunțul de licitație pentru elaborarea studiului de fezabilitate în vederea construirii legaturii feroviare catre viitorul aeroport Internațional de la Ghimbav. Se dorește legarea garii Brașov cu terminalul de la aeroportul Ghimbav, electrificarea liniei și construirea…

- In aceasta seara, in jurul orei 19.00, pe strada Fagarașului din orașul Ghimbav a avut loc un accident rutier. ,,O femeie in varsta de 40 ani, care era angajata in traversarea strazii, fost surprinsa și accidentata de un autoturism, condus de un barbat in varsta de 30 ani. Victima a fost preluata și…

- Ministerul Apararii, prin Unitatea Militara 02415 Bucuresti, a lansat o licitatie de 2,3 milioane lei (485.000 euro), fara TVA, pentru achizitia de aparate telefax, potrivit unui anunt publicat pe platfoma SICAP, potrivit news.ro.Durata acordului cadru este estimata la 36 luni. Valoarea garantiei…

- Compania maghiara National Infrastructure Development (NIF) a lansat o licitatie pentru intocmirea studiului de fezabilitate necesar realizarii liniei ferate de mare viteza Budapesta – Cluj Napoca, scrie economica.net. Daca va fi realizata, trenurile vor circula pe aceasta linie cu peste 250 de kilometri…

- Consiliul Județean Brașov a publicat astai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțul de licitație referitor la atribuirea contractului de execuție a lucrarilor „Marcaje si inscriptionari suprafete de miscare la Aeroportul International Brasov-Ghimbav”. Contractul cuprinde executia lucrarilor…

- Compania Naționala de Autostrazi și Infrastructura Rutiera – CNAIR a publicat astazi anunțul pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate in vederea repararii mai multor poduri de pe raza Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Este vorba despre patru loturi, dupa cum urmeaza: LOT 1, care cuprinde:…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Cițu, a declarat dupa ședința de Guvern, de miercuri, ca vor fi alocați 50 de milioane de lei pentru Aeroportul de la Ghimbav, scrie agerpres. ,,Sumele alocate pentru investitii sunt de 4,5% din PIB ceea ce inseamna cu mult peste ceea ce aloca alte tari mai bogate…

- Valoarea contractului de modernizare a celor 7,8 km de drum este de 16 milioane de lei (fara TVA). Durata de executie este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere la lucrarilor. Licitatia a pornit de la valoarea de 16,84 milioane de lei (fara TVA) si a fost adjudecata de firma mentionata dintr-un…