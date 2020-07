CFR SA: Circulaţia feroviară pe Crivina - Brazi, reluată pe firul II Traficul feroviar pe relatia Crivina-Brazi a fost reluat pe firul II, sapte trenuri de calatori fiind reinscrise in circulatie, potrivit purtatorului de cuvant al CFR SA, Oana Branzan.



"Se actioneaza in continuare pentru reparatii la linia de contact de pe firul I, unde stationeaza cele trei trenuri de calatori - IE 1755, R 3007, R 5007 - oprite in linie curenta, intre Crivina si Brazi", a precizat sursa citata.



Traficul feroviar a fost oprit temporar intre statiile Crivina - Brazi, pe ambele sensuri de circulatie, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata

Sursa articol: agerpres.ro

