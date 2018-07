Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Infrastructura feroviara depașita a Romaniei, lipsa finanțarii pentru refacerea acesteia, lipsa investițiilor majore in acest domeniu – toate acestea sunt subiecte despre care s-a tot vorbit in ultimii 25 de ani. Datele oficiale consemneaza – intr-o strategie privind dezvoltarea infrastructurii…

- V.S. Imaginile din județul Brașov, unde un pod feroviar s-a prabușit in urma unei viituri puternice, au facut inconjurul țarii și au tras un semnal de alarma pentru toți gestionarii infrastructurii cailor ferate din Romania, fie din compania de stat sau companii private. Un cititor al ziarului Prahova…

- In data de 25 mai 2018, Compania Nationala de Cai Ferate CFR ndash; SA a atribuit societatii germane Wiebe Romania SRL, din Bucuresti, un contract pentru "Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronson Lehliu Constanta pret inclus material, manopera fara utilaje grele de cale". Valoarea totala…

- Drumul National 1 este aglomerat, luni, in zona Vaii Prahovei, unde pe sensul de coborare dinspre Brasov catre Bucuresti s-a format o coloana de masini pe aproximativ trei kilometri.Citeste si: Victor Ponta lovește fara mila in PSD: 'Dragnea si cei care ma injura azi s-au laudat in fata oamenilor…

- Traficul rutier a inceput sa se intensifice, luni, in jurul pranzului, pe DN 1, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, pe sensul de mers catre Bucuresti, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Potrivit sursei citate, la aceasta ora se inregistreaza trafic intens…

- N.Dumitrescu Universitatea ”Petrol-Gaze”Ploiești va fi gazda celui mai mare concurs anual de lucrari științifice cu tematica petroliera din Romania, la care vor participa și studenți din strainatate. Concret, in perioada 3-6 mai , la UPG se va desfașura cea de a X-a ediție a concursului „Constantin…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu, pe drumul national 1, in zona centrala a orasului Comarnic, circulatia ruiera este ingreunata din cauza unei ploi torentiale care a adus aluviuni pe carosabil. Vineri dupa-amiaza, DN 1 este aglomerat, in conditiile in care mii…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va derula in luna mai 2018 lucrari de interventie in zona Podului Constanta, in baza avizului emis de Primaria Municipiului Bucuresti, la solicitarea Regionalei CF Bucuresti.