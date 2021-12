CFR Cluj, victorie cu Jablonec. Singurul succes al campioanei României, în Conference League CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 echipa ceha Jablonec, in ultima etapa a Grupei D a Conference League. Oaspeții au avut prima ocazie a partidei, in miutul 9, cand Camora a respins o minge șutata de Martinec. Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 45. Manea a centrat, iar Debeljuh a finalizat cu o lovitura de cap. Cu șapte minute inainte de final, Costache i-a pasat lui Debeljuh, iar atacantul a reușit dubla. Astfel, CFR Cluj a obținut prima și singura victorie din Conference League. Au evoluat echipele: CFR Cluj: Balgradean – Manea, Graovac, Burca, Camora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

