Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Sepsi OSK, cu scorul 3-0. Partida restanta din etapa a 5-a a Superligii s-a jucat joi seara. Tachtsidis deschide scorul din penalty. Scorul la pauza a fost 1-1. In repriza secunda au mai inscris Camora (minutul 70) și Birligea (minutul 81). Cele…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, marti, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un „restart” dupa evolutiile slabe din ultima perioada.

- CFR Cluj a invins-o fara probleme pe FC U Craiova, cu scorul de 2-0, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1. CFR a deschis scorul dupa 90 de secunde, prin Mario Camora, dupa un contraatac purtat de Daniel Birligea. Nigerianul Philip Otele a majorat diferenta in minutul 26, dintr-o…

- Farul Constanta a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1. Cu moralul refacut dupa succesul cu Dinamo, Farul a inceput tare și a deschis scorul in minutul 5, prin capitanul Ionut Larie, care a transformat un penalty acordat dupa…

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 5-2 (2-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Adrian Sut (6) a deschis scorul cu un sut de la peste 25 de metri, iar Darius Olaru (11) l-a majorat cu o executie superba, preluare cu dreptul […]…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din capitala, in ultimul meci din etapa a treia a Superligii de fotbal.Oaspetii au marcat la fiecare ocazie de gol creata, prin slovacul Pavol Safranko (41), din centrarea lui…

- CFR Cluj debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 1, dupa ce a invins-o, cu scorul de 2-0, pe Politehnica Iași, intr-un meci disputat pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”. Gazdele au deschis scorul in minutul 12, prin Daniel Birligea, care a reluat in plasa mingea respinsa de portarul Risto Jankov,…

- Noul antrenor al Rapidului, Cristiano Bergodi , a declarat, inaintea primului meci din noul sezon al Ligii 1, ca i s-ar indeplini cel mai mare vis daca ar castiga titlul de campion al Romaniei cu gruparea giulesteana. „Maine incepe (n.r. – vineri, 14 iulie) un campionat foarte important pentru toata…