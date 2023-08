Stiri pe aceeasi tema

- Ermal Krasniqi, 24 de ani, a ajuns un fotbalist oarecare la CFR Cluj, asta dupa ce in urma cu cateva luni impresiona in tricoul „feroviarilor” și era curtat de Lazio. Principalul motiv? Kosovarul nu mai are unde sa evolueze in Gruia de cand sistemul favorit e 3-5-2. Krasniqi a venit in ianuarie la CFR,…

- FCSB a avut o campanie de mercato impresionanta, in care a adus nume precum Vlad Chiricheș sau Damjan Djokovic, dar Becali nu vrea sa se opreasca. Patronul celor de la FCSB tanjește la transferul lui Ermal Krasniqi (24 de ani), jucator pentru care și Rapid și-a aratat interesul, și pentru care CFR…

- CFR Cluj discuta cu francezii de la Girondins de Bordeaux transferul extremei stanga kosovare Ermal Krasniqi (24 de ani). Girondins de Bordeaux a ratat promovarea in Ligue 1 in ultima etapa din stagiunea trecuta, iar acum cauta intariri pentru a ajunge in primul eșalon al fotbalului francez dupa o…

- Clubul de fotbal CFR Cluj a a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, transferul fundasului brazilian Yuri Matias la Neftci Baku din Azerbaidjan, grupare antrenata de la inceputul saptamanii trecute de tehnicianul roman Adrian Mutu."Cluburile CFR 1907 Cluj si Neftci…

- Jeonbuk Hyundai Motors l-a prezentat pe Dan Petrescu (55 de ani) ca antrenor al echipei, la nici 24 de ore dupa ce desparțirea „Bursucului” de CFR Cluj a fost oficializata. In aceasta dimineața, formația sud-coreeana a anunțat angajarea antrenorului care a cucerit titlul in Romania de 6 ori. „Alatura-te…

- CFR Cluj tot cauta un inlocuitor pentru Dan Petrescu (55 de ani), chiar daca parțile inca nu au anunțat desparțirea. Gazeta a scris despre un interes al vișiniilor pentru aducerea lui Laszlo Boloni (70 de ani), numai ca tehnicianul roman tocmai a promovat cu Metz in Ligue 1 și ar fi foarte greu de convins…

- Meciul dintre Bordeaux și Rodez, din etapa a 38-a a Ligue 2, a fost suspendat dupa ce atacantul lui Rodez a fost impins de un suporter advers.Intrerupta de arbitru in minutul 23, partida dintre Bordeaux și Rodez nu se va mai relua, iar perspectivele sunt sumbre pentru Girondins, care jucau pentru…

- O parte din lotul U21 convocat de Emil Sandoi pentru stagiul de pregatire din Italia s-a reunit la Bucuresti, a efectuat vizita medicala si a avut un prim antrenament, informeaza FRF. La sedinta de pregatire de vineri, desfasurata pe stadionul Dinamo, selectionerul Emil Sandoi a avut la dispozitie 22…