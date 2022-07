Stiri pe aceeasi tema

- FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK lupta astazi pentru turul 3 preliminar din Europa Conference League. Mai jos, posturile TV care transmit fiecare dintre cele 3 partide. Acestea vor putea fi urmarite și pe GSP.ro, in format liveTEXT. CFR Cluj a obținut deja biletele pentru turul 3 preliminar,…

- Modificare in programul etapei cu numarul 2 din Liga 1: meciul dintre FCU Craiova și CFR Cluj, programat inițial sambata, a fost mutat duminica, 24 iulie, zi in care vor avea loc alte 3 partide! Eliminata in turul 1 preliminar al Champions League și in consecința „retrogradata” in turul 2 din Conference…

- FCSB și Sepsi OSK iși vor afla in aceasta seara adversarele din turul 2 preliminar al Europa Conference League. CFR Cluj și CSU Craiova iși cunosc deja oponentele: Inter Club d'Escaldes (Andorra), respectiv KF Vllaznia Shkoder (Albania). Adversara FCSB in turul 2 preliminar din Europa Conference League…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, a comentat eliminarea CFR-ului inca din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oficialul vicecampioanei l-a criticat pe Dan Petrescu. „Am vazut meciul nostru de anul trecut cu Karagandi. Doar ca miza aici a fost alta. Daca CFR mergea mai departe…

- CFR Cluj va cere amanarea meciului din etapa a 2-a din Liga 1, cu FCU Craiova, programat inițial pe 23 iulie, la ora 21:30, dupa eliminarea din preliminariile Champions League. CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Dupa eliminarea din…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a reacționat dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan. „In prima repriza daca aveam 2, 3-0 nu se supara nimeni. Insa am luat gol la singurul lor sut pe poarta si s-a dus meciul in prelungiri, iar la penalty-uri…

- Dupa o prestație rușinoasa, CFR Cluj a fost eliminata de Pyunik din preliminariile Champions League (0-0 in tur, 2-2 și 3-4 la penalty-uri, in retur). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul e pe 21 iulie, la Cluj, returul fiind o…

- CFR Cluj a avut o prestație dezastruoasa in manșa a doua a dublei cu Pyunik Erevan, fiind eliminata in turul I al preliminariilor Champions League, 2-2, 3-4 la penalty-uri. CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. ...