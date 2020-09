Stiri pe aceeasi tema

- Pana in acest moment, nicio televiziune din Romania nu a cumparat drepturile pentru partida CFR Cluj - KuPS din play-off-ul Europa League (joi, 1 octombrie, ora 18:30). Campioana Romaniei a cerut 100.000 de euro celor de la Digi, Look și Telekom pentru partida decisiva din Europa contra finlandezilor.…

- CFR Cluj - KuPS. Lotul campioanei Finlandei are o cota de piața de 4,23 milioane E, puțin sub Turris (Liga 2 din Romania), care valoreaza 4,3 milioane E. CFR Cluj - KuPS, meci din play-off-ul Europa League, se va disputa joi, 1 octombrie, de la ora 18:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT…

- CFR Cluj joaca in aceasta seara, de la ora 20:00, contra suedezilor de la Djurgarden, in deplasare, in turul III al preliminariilor Europa League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și Look Plus. Meciurile din turul III al prelimariilor Europa League se vor juca intr-o singura…

- CFR Cluj a fost eliminata de Dinamo Zagreb, scor 2-2 (5-6 la penalty-uri), in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Campioana Romaniei va continua in Europa League. Chiar daca a jucat in 10 din minutul 51, cand Theophile-Catherine a fost eliminat de „centralul” Antonio Nobre, echipa din Gruia…

- Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, a fost invinsa de echipa croata Dinamo Zagreb in al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor dupa un meci plin de erori decis de loviturile de la 11 metri. Așa cum se aștepta antrenorul Dan Petrescu, meciul celor de la CFR Cluj cu Dinamo Zagreb nu a fost deloc…

- CFR Cluj va fi cap de serie la tragerile la sorți care vor avea loc in 9 august, pentru turul 1 al UEFA Champions League, care se va disputa, in premiera, intr-o singura manșa. Campioana Romaniei va trebui sa invinga 4 adversare pentru potul de 20 de milioane de euro, anunța MEDIAFAX.CFR Cluj…

- Partida CFR Cluj - FC Botoșani, programata in aceasta duminica, ramane momentan in picioare, in ciuda celor 5 cazuri de coronavirus depistate la echipa din Gruia. Anunțul a fost facut de Justin Ștefan, secretarul Ligii Profesioniste de Fotbal, care a confirmat existența noilor persoane infectate cu…