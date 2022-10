CFR Cluj, învinsă de Sivasspor la scor de neprezentare în Conference League CFR Cluj a pierdut joi, in deplasare, scor 0-3, meciul cu echipa turca Sivasspor, din etapa a cincea a grupelor Conference League. Gazdele au deschis scorul prin Yatabare, in minutul 22. Sivasspor a dus scorul la 2-0 in minutul 64. Janga a deviat balonul in poarta, iat turcii s-au impus cu 3-0. Site-ul UEFA l-a creditat pe Gradel ca autor al golului. Yatabare a reusit dubla in minutul 73. Sivasspor ocupa primul loc in gruprupa G, cu 10 puncte, si s-a calificat in primavara europeana. Pe locurile 2-4 urmeaza CFR Cluj si Slavia Praga, cu cate 7 puncte si Ballkani – 4 puncte. Ultima etapa din grupe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

