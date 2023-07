Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj il vinde pe portarul Simone Scuffet (27 de ani) la Cagliari, echipa nou-promovata in Serie A. Italianul pleaca astfel dupa un singur an petrecut in Gruia. Adus gratis vara trecuta, va fi vandut acum pentru 1 milion de euro, potrivit Calciomercato care citeaza Sky Sport Italia. Cel mai probabil,…

- Arlind Ajeti, un fundaș central cu origini albaneze, nascut in Elveția, a fost adus la CFR Cluj.Acesta a evoluat in Serie A pentru FC Torino, Frosinone Calcio sau Crotone. In plus, a mai jucat și in Elveția pentru Grasshoper, dar și pentru FC Basel, echipa alaturi de care a caștigat titlul de 4 ori…

- Liber dupa desparțirea de AC Milan, Ciprian Tatarușanu (37 de ani) este dorit de mai multe formații din Serie A.Chiar daca antrenorul Claudio Ranieri l-a dorit pe Ciprian Tatarușanu la Cagliari, dupa ce aceștia au lucrat impreuna la Nantes, oficialii formației din Sardinia vor sa aduca un portar mai…

- Imprumutat sezonul trecut de Cagliari, Razvan Marin, 27 de ani, va continua la Empoli, clubul toscan fiind la un pas de a-l cumpara cu 5 milioane de euro. Razvan Marin s-a chinuit in Olanda, nu s-a adaptat la Ajax. Dar, odata ajuns in Italia, s-a simțit perfect, in mediul lui. Ii place Serie A, a intrat…

- Gica Hagi a reușit sa caștige titlul in SuperLiga alaturi de Farul Constanța, iar jucatorii sai sunt la mare cautare pe piața transferurilor din strainatate. Unul dintre aceștia este dorit de nu mai puțin de 3 cluburi din Serie A.

- Antonio Sefer pleaca de la Rapid! Extrema de 23 de ani al giuleștenilor va semna cu Hapoel Beer Sheva, vicecampioana Israelului, club la care evolueaza și Adrian Paun, ex-CFR Cluj. Transferul a intrat in linie dreapta, mai lipește doar oficializarea lui. Aflat și in atenția unor cluburi din Serie A,…

- Aflata pe locurile care duc in play-off-ul pentru promovarea in Serie A, Parma a fost depunctata. Echipa lui Valentin Mihaila și Dennis Man a pierdut un punct. Presa din Italia scrie ca Parma, locul 6, cu 51 de puncte, a fost sancționata cu pierderea unui punct. Conducerea clubului a platit cu intarizere…

- Extraordinarul gol al lui Dennis Man, care a adus victoria Parmei la 2-1 cu Cagliari, a fost ales cel mai frumos al ultimei etape din Serie B. „Și Man, și Mihaila sunt in forma și dornici sa iasa in evidența”, a comentat Parma Live. Dupa patru luni, Dennis Man a marcat din nou pentru Parma. In al patrulea…