Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ - FCSB. Andrei Miron (26 de ani, fundaș central) a fost sancționat cu „galben” pentru un fault in careu la Gabriel Debeljuh (24, atacant). In minutul 34, stoperul roș-albaștrilor a comis un penalty, transformat ulterior de Ciprian Deac. Intrucat a ajuns la 4 cartonașe galbene in actuala stagiune…

- FCSB a cerut o lovitura de la 11 metri chiar in minutul doi al meciului cu CFR Cluj. Centrarea lui Olimpiu Moruțan din lateral a fost blocata de Mario Camora, capitanul ardelenilor, cu brațul stang, care era departat de corp. +1 FOTO Capturi TV @Look Sport+ In ciuda protestelor din tabara oaspeților,…

- CFR Cluj a ratat dramatic calificarea in primavara Europa League, dupa ce a pierdut la limita meciul cu Young Boys, 1-2, dupa un final de meci extrem de controversat. Cristi Balgradean, portarul lui CFR Cluj, l-a criticat in termeni duri pe arbitrul Benoit Bastien, care in minutul 90 a dictat penalty…

- O eroare grava de arbitraj in defavoarea lui CFR Cluj a avut loc in primele minute ale partidei cu FC Argeș. In minutul 4 al meciului de la Pitești, Alex Paun a fost doborat in careul advers de Mihai Leca, fundașul central al gazdelor. „Centralul” Horia Mladinovici a ramas impasibil și a decis sa nu…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a criticat din nou arbitrajul din Liga 1 și cere insistent introducerea sistemului VAR. Tehnicianul campioanei a facut referire la penalty-ul primit de Craiova in partida cu Dinamo, caștigata de olteni cu scorul de 1-0. CFR, ocupanta locului trei, este la 6 puncte…

- Un incident feroviar a avut loc, marți dupa-amiaza, pe raza localitații Negreni.Conform ISU Cluj, in urma cu puțin timp pompierii au fost alertați despre faptul ca un container s-a desprins de pe un autotren și a ajuns in zona caii ferate. Un tren personal care circula in acel moment in zona a acroșat…