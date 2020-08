Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, a fost invinsa de echipa croata Dinamo Zagreb in al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor dupa un meci plin de erori decis de loviturile de la 11 metri. Așa cum se aștepta antrenorul Dan Petrescu, meciul cu Dinamo Zagreb nu a fost deloc unul ușor. In plus, tot ca o confirmare a celor declarate de tehnicianul echipei din Gruia la conferința de presa anterioara partidei, echipa romana nu a parut pregatita pentru un meci atat de mare. In prima repriza, deși a jucat un fotbal bun, CFR Cluj s-a vazut condusa inca din minutul 14, atunci cand Dinamo Zagreb…