- Sevilla și CFR Cluj se vor intalni joi, de la 22:00, in manșa a doua a „șaisprezecimilor” Europa League. CFR Cluj a fost aproape de o victorie imensa in prima manșa, scor 1-1, fiind egalata abia in minutul 82, dupa o faza norocoasa. Campioana are un start bun de an. Pe langa remiza cu Sevilla, echipa…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a susținut azi o conferința de presa inainte de meciul cu Sevilla, din returul 16-imilor Europa League. Sevilla - CFR Cluj se joaca joi, de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look…

- Inainte de CFR Cluj - FC Sevilla, Julen Lopetegui (53 de ani) a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre partida din „Gruia” de joi seara, contand pentru „16-imile” Europa League. CFR Cluj - FC Sevilla se joaca joi, de la ora 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV…

- Dan Petrescu, 52 de ani, a vorbit dupa infrangerea din amicalul de azi, 0-1 cu Setif (Algeria), explicand situația de la echipa și planurile pentru inceputul sezonului. „Mingea n-a vrut sa intre in poarta azi. E important sa ai rezultate bune in amicale, e prima oara in cariera mea cand pierd in amicale.…

- *FC Botosani – Dinamo Bucuresti 1-0 (0-0). Cimpanu ("90)/Meciul disputat joi a indepartat aproape decisiv echipa bucuresteana de play-off. Tanarul George Mihai Campanu (19 ani) a marcat la cateva secunde dupa ce a fost introdus de antrenorul Marius Croitoru. Campanu se afla la al doilea gol in Liga…

- CFR Cluj a caștigat partida cu Astra, scor 2-0, și revine pe locul 1 in Liga 1 (Burca '23, Culio '84). Dan Petrescu (51 de ani) afirma ca va ramane la campioana Romaniei. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 ...despre meciul cu Astra: „Astazi a fost o…

- CFR Cluj a castigat partida cu Astra, scor 2-0, si revine pe locul 1 in Liga 1. Golul de 1-0 a venit dupa 23 de minute de la Andrei Burca. In minutul 84, profitand de eroarea portarului Kitanov, Culio a trimis mingea in poarta si a stabilit scorul final, 2-0. Aflati amanunte de pe gsp.ro.

- Chiar daca va exista un meci mult mai mediatizat in penultima etapa din acest incarcat sezon tomnatic al Ligii I este dominata de partida care incheie etapa a XXI-a, CFR Cluj – Astra Giurgiu. Infrangerea de la Botosani din etapa precedenta a adus schimbarea liderului, merituoasa formatie Astra Giurgiu…