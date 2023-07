Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC U Craiova a invins-o pe FC Arges cu scorul de 3-0 (2-0), sambata seara, pe stadionul ''Nicolae Dobrin'', intr-un meci amical, potrivit Agerpres.Golurile au fost marcate de Aurelian Chitu (22, 32) si Sekou Sidibe (73), potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. CITESTE…

- CFR Cluj a caștigat ultimul amical al verii, 3-1 cu Ceahlaul Piatra Neamț, nou-promovata in Liga 2. CFR Cluj ar fi trebuit sa o infrunte pe UTA in ultimul meci amical din cantonamentul de la Brașov, dar adversara a fost schimbata vineri, avand in vedere ca echipa din Gruia va juca contra aradenilor…

- Multe mutari inainte de startul unui nou sezon, brazilianul Vinicius Alessandro Dos Santos și estonianul Robert Viiber parasind-o pe SCM „U” Craiova, caștigatoarea cupei, pentru Rapid, respectiv Steaua Brazilianul Vinicius Alessandro Dos Santos, unul dintre cei mai buni voleibalisti din sezonul trecut…

- Rapid, care va pleca in cantonament in Slovacia la finalul lunii, a stabilit primul amical al verii. Formația alb-vișinie a anunțat in aceasta dimineața ca prima partida de verificare din aceasta vara va vea loc pe 28 iunie. Adversara va fi Dunajska Streda. Rapid, amical cu Dunajska Streda Meciul dintre…

- „Centralul” Adrian Cojocaru a acordat doua penalty-uri contestate puternic, cate unul pentru fiecare echipa, in prima repriza din Rapid - CSU Craiova. Marko Dugandzic și Andrei Ivan le-au transformat și au stabilit scorul pauzei, 1-1. Dupa 30 de minute destul de liniștite, in Giulești au urmat cateva…

- Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, a fost „taxat” de Vali Morau, dupa ce a vrut sa scoata echipa de pe teren in prelungirile meciului cu FC Argeș, scor 2-2. FC Argeș a beneficiat de 3 penalty-uri cu UTA, primul ratat de Calcan, uratoarele transformate de Garita. Așa au egalat piteștenii dupa ce au…

- RAPID. De 6 runde, ultimele doua din sezonul regulat și cele 4 din play-off, giuleștenii se tot sufoca: 4 infrangeri și doua remize. Rapid e singura echipa din play-off care nu a caștigat. Iar ultima infrangere, 1-3 la Craiova, cu CSU, a pus capac, galeria alb-vișinie explodand la final și scandand…

- Sepsi - Rapid, meci contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, luni, 10 aprilie, de la ora 20:30, la Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.