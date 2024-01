Clubul CFR Cluj a anuntat, sambata seara, ca a ajuns la un acord cu Sivasspor pentru transferul jucatorului Kader Keita in Gruia, scrie news.ro.

Mijlocasul ivorian, in varsta de 23 de ani, a fost crescut in Franta, la academia celor de la LOSC Lille. Ulterior, Kader a evoluat in primul esalon din Belgia, la KVC Westerlo, dar si in prima liga a Elvetiei, pentru FC Sion.

In ultimul an si jumatate, Keita a fost jucatorul celor de la Sivasspor, fosta adversara a clujenlor in Conference League, echipa pentru care a bifat 31 de aparitii.

Pana acum, Kader Keita a avut trei prezente la…