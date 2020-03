Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a decis sa ia masuri pentru a asigura spațiu intre pasageri, in trenuri, urmand sa aplice regula - un loc liber, un loc ocupat - astfel incat pasagerii sa stea dispersați intr-un vagon. Același principiu se aplica și in cazul vagoanelor de...

- CFR Calatori modifica regulile de rezervare a locurilor in trenuri pentru asigurarea protectiei calatorilor pe perioada starii de urgenta. Pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid-19 si pentru protectia, siguranta si securitatea calatorilor si a personalului propriu, CFR Calatori a decis sa…

- Personalul de tren a fost instruit sa avizeze si sa indrume calatorii care stau pe locuri alaturate, pe locurile libere pentru a respecta distanta minima recomandata. Pentru trenurile cu potential de aglomere (naveta), CFR Calatori a suplimentat numarul de vagoane cu 25. In plus, alte 25 de vagoane…

- CFR Calatori vine cu masuri pentru evitarea coronavirusului. Compania limiteaza locurile din tren, pentru a asigura spațiu intre pasageri. Se aplica regula un loc liber, unul ocupat. Același principiu se aplica și in cazul vagoanelor de dormit sau cușeta.Pentru trenurile cu potențial de aglomere (naveta),…

- CFR Calatori anunta ca modifica regulile de rezervare a locurilor in trenuri pentru asigurarea protectiei calatorilor pe perioada starii de urgenta, in contextul pandemiei de coronavirus.Astfel, CFR Calatori a decis sa ia masuri pentru a asigura spatiu intre pasageri, in trenuri.Se va aplica regula…

- CFR Calatori a anunțat, joi, ca a modificat regulile de rezervare a biletelor de calatorie cu trenul și de ocupare a locurilor in vagoane, ca masura pentru combaterea raspandirii infecției cu Covid-19 și pentru protecția, siguranța și securitatea calatorilor și a personalului propriu. Se va aplica regula…

- Pentru combaterea raspândirii infecției cu Covid-19 și pentru protecția, siguranța și securitatea calatorilor și a personalului propriu, CFR Calatori a decis sa ia masuri pentru a asigura spațiu între pasageri, în trenuri. Se va aplica regula - un loc liber, un loc ocupat - astfel…

- CFR anunta suspendarea temporara a unor trenuri, mai ales a celor care asigurau deplasarea elevilor catre centrele scolare, si precizeaza ca ia in calcul suspendarea unor trenuri pentru navetisti, avand in vedere reducerea activitatii unor angajatori. Compania anunta si alte masuri in vederea combaterii…