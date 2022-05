Stiri pe aceeasi tema

- Tanti Lenuța din Chinteni s-a intalnit in avionul care pleca la București cu Maia Morgenstern, actrița numarul unu a Romaniei.”No, iacata-ne dara! De la Cluj!Cu Taromu! Vezi-ne! Mandre suntem! Faine, așe-i?!?Bine-i?! Bine, da!!!”, a scria Maia Morgenstern.

- Runar Mar Sigurjonsson (31 de ani), mijlocașul islandez al lui CFR Cluj, nu va mai continua in Gruia și din sezonul urmator. La o zi dupa ce „feroviarii” și-au adjudecat al cincilea titlu la rand, nordicul a anunțat ca experiența sa in Romania a ajuns la final. Islandezul Runar Sigurjonsson a venit…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, nu se mai bazeaza pentru finalul play-off-ului pe Roger (26 de ani, extrema stanga) și Catalin Itu (22, mijlocaș central), informație dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro. „Bursucul” a motivat decizia in cazul brazilianului venit de la UTA. CFR a achitat 150.000…

- Ion Craciunescu (71 de ani), fostul mare arbitru, a ramas impresionat de partida dintre CSU Craiova și CFR Cluj, caștigata de olteni cu 3-2. Trupa lui Reghecampf a obținut victoria la ultima faza, prin golul marcat de Ante Roguljic Prezent in studioul emisiunii „Liga Digi Sport”, Craciunescu a laudat…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a impus greu, cu 2-0, in deplasare, in fața formației Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-o partida contand pentru etapa 28 din Liga 1. Primul gol al meciului a fost marcat de Camora, cu un șut superb, de la distanța (’5). Meciul a fost rezolvat de Debeljuh, care a reluat in…

- Sepsi - CFR Cluj. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, a fost enervat in prima repriza de Roger (25 de ani), fotbalistul de banda stanga abia adus de la UTA. Ce s-a intamplat? In minutul 17, la 1-0 pentru campioana, Roger a judecat greșit o faza in care ar fi putut sa lase mingea in corner. Sepsi…