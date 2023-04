Incendiu la Curtici din cauza unui scurtcircuit electric

În data de 13.04.2023, în jurul orei 05:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU Curtici au intervenit cu două autospeciale... The post Incendiu la Curtici din cauza unui scurtcircuit electric appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]