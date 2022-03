Cezar Zavate, muzicanul român ce a introdus chitara electrică la academia de muzică din Norvegia! Este profesor la Oslo Music School Și-a facut pionieratul cu marii muzicieni ai Romaniei iar acum scrie noi reguli in școala muzicala scandinava. Ajuns profesor universitar, Cezar Zavate este aplaudat de mai toți muzicienii norvegieni pentru performanța de a introduce chitara electrica la cea mai importanta academie din Norvegia. Este una din țarile cu cele mai multe formații rock&metal pe cap de locuitor din intreaga lume, studierea chitarei electrice la nivel universitar fiind o inițiativa mult așteptata in țara din apropierea Cercului Arctic. Cezar (52 de ani), chitarist și compozitor ce-a adus contribuția din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

