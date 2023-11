Stiri pe aceeasi tema

- ,,Odata cu tine” reprezinta una dintre cele mai frumoase povești de dragoste prezentate de EMAA. Piesa este o incursiune emoționanta in lumea sentimentelor și a relațiilor, capturand esența unei iubiri profunde și durabile, genul de poveste in care te simți cel mai norocos om de pe pamant. Piesa a…

- Veste mare pentru fanii The Beatles! Vocea lui John Lenon calatoreste in timp si, la mai bine de 50 de ani de la destramarea trupei, poate fi auzita pe o noua melodie. Paul McCartney si Rongo Starr vor lansa pe 2 noiembrie un cantec pe care pot fi auziti toti cei patru membri ai formatiei.

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- ,,Ultima Vara” este o piesa care imbina elemente muzicale și lirice, aducand in prim-plan o poveste de vara plina de emoții. Colaborarea dintre cei doi artiști la inceput de drum, Alex Matthew și Silvia, a strans, in timp record, 40K de videoclipuri realizate pe sound pe platforma TikTok. Versurile…

- Prima colaborare dintre Holy Molly și RAVA aduce vocea versatila și interpretarea emotiva a lui Holy alaturi de sound-ul urban și vibe-ul tulburator al lui RAVA. ,,Spune-mi” este piesa ce unește doua prezențe puternice și vorbește despre urmele dureroase pe care le poate lasa dragostea. Piesa a fost…

- Piesa “Us” ne poarta intr-o calatorie muzicala fermecatoare, in care se imbina cu grație o atmosfera relaxanta și lina cu versuri ce exploreaza diferite aspecte ale iubirii. Melodia debuteaza cu acorduri blande de chitara și un instrumental mangaietor care imediat stabilește o atmosfera calma și plina…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- YUKA și Zodier au adus ,,La Sacou” la Palatul Dacia-Romania. Recent, vizitatori ai Night Tour-urilor marca Art Safari au avut parte și de un moment surpriza live, acustic, realizat de cei doi artiști. Piesa ,,La Sacou” i-a surprins pe iubitorii de arta, reprezentand ,,ultimul exponat” al turului. YUKA…