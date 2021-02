Stiri pe aceeasi tema

- Badum Tss ii aduce Cezar Guna, Killa Fonic și REALM impreuna intr-o colaborare care ramane imediat intiparita in minte. Beat-urile fresh ale piesei și vocile artiștilor se completeaza perfect, iar rezultatul este unul care creeaza dependența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna, Killa Fonic și REALM,…

- „Diablo” este numele noului single lansat de Las Olas și compus de catre DJ SAVA alaturi de MD DJ, Joacim Persson, Linnea Anna Soedal, Luis Antonio, Quinones Garcia și Sebastian Arman. „Diablo” este un single ce te poarta printr-o calatorie plina de culoare, undeva la malul marii. Piesa este in primul…

- Smiley lanseaza prima sa piesa din 2021, alaturi de Killa Fonic, „Lasa inima sa zbiere”, o piesa despre intimitate, eliberare și tacerea din relații, care se va regasi pe noul sau album, al cincilea din cariera sa artistica, ce se anunța a fi surprinzator ca stil, colaborari și imagine. „Urmeaza cateva…

- Premiera mare in dimineața asta in matinul Virgin Radio Romania. Bogdan și Ionuț au dat PLAY in PREMIERA noului single de la Smiley și Killa Fonic – Lasa Inima Sa Zbiere. Piesa reprezinta prima colaborare dintre cei doi artiști, și, de asemenea, prima piesa pe care Smiley o lanseaza in 2021. „Urmeaza…

- Tanara Betty Beatris lanseaza single-ul ei de debut, „Dragostea ta”. Piesa este produsa in studioul The Mood Records de catre Vlad Coman, Maria Rezac, Andreea Sirghie și Andrei Aldea și beneficiaza și de un videoclip regizat de Mihai Iancu. „“Dragostea ta” este primul meu single și vorbește despre dragostea…

- Antagonica, proiect muzical care imbina mai multe stiluri, lanseaza single-ul „Sus paharul”. Piesa este produsa in studioul Bad Sheep Entertainment și reprezinta o colaborare cu Cazanoi Brothers. „”Sus paharul” este o piesa care imbina funk-ul cu muzica lautareasca. Rime, producatorul piesei, a ințeles…

- 2020 a fost anul schimbarilor din toata lumea, o invitație la reflecție asupra relațiilor din jurul nostru, dar mai ales o calatorie interioara catre cele mai profunde amintiri. Rian Cult și Katarina au pus emoțiile colective pe foaie și au lansat piesa “Can‘t Change Wanting You”, care vine insoțita…

- GUILTY lanseaza cel de-al patrulea lor single si al doilea videoclip oficial, intitulat “Freeing my heart”. Piesa a fost compusa si inregistrata recent in Bucuresti, iar videoclipul a fost filmat intr-o zi de noiembrie, tot in apropierea Bucurestiului. “Freeing my heart vorbește despre renuntarea la…