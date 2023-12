Stiri pe aceeasi tema

- Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”. Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, dupa cel de-al noualea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know that there’s…

- Andreea Bostanica e genul de apariție care intoarce orice privire, iar asta se vede și in numerele pe care le strange pe platformele de socializare. Acum, artista se intoarce la prima ei iubire reala, muzica, și lanseaza ,,N-o sa te”, o piesa care vorbește despre experiența unei prime iubiri adanci,…

- Piesa ,,Nu te mai aștept” a Alinei Eremia te lovește in inima cu o poveste de dragoste pierduta. Versurile parca scalda intr-o adiere a amintirilor, iar fiecare nota de pian pare sa spuna povestea unei iubiri care a disparut. E ca și cum ai fi in mijlocul unei drame romantice, unde cuvintele și sunetul…

- „JOS” incepe cu un ritm hipnotic și un bass profund care creeaza o atmosfera misterioasa și seducatoare. Vocea expresiva a lui Cezar Guna gliseaza grațios peste melodie, transmitand pasiune și dorința. Versurile sunt pline de metafore senzuale și cuvinte incarcate de subințeles. Arkanian vine, de asemenea,…

- Take That a lansat single-ul “This Life”. Piesa va fi pe cel de-al noualea album de studio, This Life, material care va fi lansat pe 24 noiembrie. Versurile piesei ating intorsaturile și aventurile vieții, imperecheate alaturi de o melodie vibranta, plina de viața, condusa de pian. This Life incapsuleaza…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- Unde m-ai dus? Sunt in rai Bogdan Medvedi s-a reintors sa spuna povești induioșatoare de iubire, iar cea mai noua lansare a sa se intituleaza simplu, dar cuprinzator: ,,Tu”. Frumusețea piesei ,,Tu” sta in amalgamul dintre instrumentalul melodios și versurile care celebreaza și onoreaza iubirea, reușind…

- Dupa ce au dat hitul verii prin piesa “Prietena ta”, Șatra B.E.N.Z. alaturi de alex lanseaza videoclipul piesei START, imortalizand energia concertelor Șatra intr-un videoclip filmat de-a lungul tuturor festivalurilor din aceasta vara. Parte din albumul 8 CULCAT, START este piesa de mosh-pit de pe acest…