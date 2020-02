Stiri pe aceeasi tema

- Cetatile dacice din Munti Orastiei vor ajunge in grija Consiliului Judetean Hunedoara. Demersurile au durat mai mult de cinci ani si s-au finalizat cu o lege care clarifica regimul juridic al siturilor.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, in sedinta de marti, un proiect de lege prin care Cetatile dacice din Muntii Orastiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, vor fi administrate, protejate si conservate de consiliile judetene. Proiectul de lege privind regimul juridic al Cetatilor…

- Un liceu din Capitala va gazdui din toamna muzeul dedicat apararii si asediului... Leningradului, potrivit lui Alexei Petrovici, presedintele Asociatiei Obstesti "Clubul istoric-patriotic rus".

- La ședința cu secretarii generali ai unitaților administrativ-teritoriale, desfașurata in 27 ianuarie a.c., la Palatul Administrativ, au fost discutate aspecte referitoare la exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative; notarea posesiei; modificarea normelor de aplicare a Legii…

- Ziua Unirii Principatelor Romane a fost aniversata și in acest an, la Timișoara. Astfel, in fața Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, unde se afla bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a avut loc o ceremonie prin care a fost marcat acest moment. La acțiune au participat și reprezentanți ai…

- Consiliul Județean Hunedoara a lansat in dezbatere publica bugetul aferent anului 2020. Conform documentului, in baza prevederilor din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cuprinse…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, l-a acuzat, ieri, in cadrul unei declarații de presa, pe ministrul liberal al Lucrarilor publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Ștefan, cunoscut și sub numele de ministrul „grinda“, ca are un comportament abuziv la adresa autoritaților…

- Eurodeputatul Dragoș Pislaru (PLUS) recomanda autoritaților locale sa indrazneasca sa aplice direct la Bruxelles pentru obținerea finanțarilor europene pentru proiecte in exercițiul financiar viitor al UE, care incepe in 2021.Dragoș Pislaru a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferința…