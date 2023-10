Stiri pe aceeasi tema

- Antony Blinken se afla intr-un turneu de criza prin Orientul Mijlociu dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie in Israel care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, provocand represalii soldate cu cel putin 2.670 de morti.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica seara, referitor la razboiul dintre Israel și Hamas ca niciun roman nu a parasit pana in acest moment Fașia Gaza, precizand ca exista o celula de criza prin care se ține in permanența legatura cu cetațenii noștri.Totodata, premierul nu a vrut sa dezvaluie…

- De la izbucnirea razboiului in "Tara Sfanta", sute de romani care au fost surprinsi de macelul declansat de Hamas in Israel au fost repatriati. Sunt insa romani care nu si-au permis pretul revenirii acasa si au crezut ca Guvernul ii va repatria pe banii statului.

- O echipa Antena 3 CNN transmite chiar de la granița dintre Israel și Fașia Gaza. In urma cu cateva momente, jurnaliștii romani au fost la un pas de o tragedie.O racheta trasa de brigazile Hamas a cazut chiar la cațiva metri de jurnaliștii romani. Din fericire, intreaga echipa Antena 3 CNN…

- Republica Moldova condamna public actele teroriste ale Hamas și este alaturi de Israel și cetațenii din aceasta țara. Declarația a fost facuta de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. De asemenea, oficialul de la Chișinau a transmis un mesaj de solidaritate și sprijin omologului…

- Sambata noaptea, 346 cetațeni romani și straini au fost repatriați din Israel, in urma intervenției Ministerului Afacerilor Externe. Cetatenii romani care se afla pe teritoriul acestui stat se pot adresa Ambasadei Romaniei la Tel Aviv si isi pot anunta prezenta in regiune, comunicand astfel datele de…

- 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati, in noaptea de sambata spre duminica, din Israel, cu doua curse aeriene operate de Tarom. Aproximativ 800 de romani, pelerini, sunt in prezent in Israel si se cauta variante pentru ca acestia sa ajunga acasa in siguranta, au anunțat, duminica, reprezentații…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, pentru perioada 29 31 august 2023, Departamentul de Protectie Civila al Regiunii Sicilia a transmis un buletin de avertisment cu privire la mentinerea pericolului…