Cetățenii francezi și nu numai ei trebuie să aibă grijă. Se pregătesc restricții dure Guvernul francez va institui restricții mai dure in unele regiuni ale tarii, inclusiv in ceea ce privește Parisul, ca raspuns la accelerarea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, potrivit presei franceze. Sistemul sanitar francez se confrunta cu o incidenta de peste 4 de contaminari la mia de locuitori. In plus, sectiile de Terapie Intensiva ale spitalelor se afla sub o presiune crescanda. Cu privire strict la Paris, capitala atat de iubita de toata lumea, cetațenii ar putea fi obligați sa iși reduca la minimum ieșirile din locuințe, conform AFP. Cele mai grele saptamani Franța a impus carantina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța se afla in plin val trei al pandemiei de coronavirus. Parisul ar putea intra in lockdown din nou. Din acest week-end, in Franța, ar putea intra in vigoare noi reguli și masuri restrictive. Regulile ar urma sa fie inasprite in mai multe regiuni, inclusiv in capitala. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Guvernul francez va impune restrictii mai dure pentru unele regiuni, inclusiv in Paris, incepand cu acest weekend, pentru a stopa raspandirea accelerata a infectarilor cu coronavirus, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Gabriel Attal, transmite digi24.ro.

- Guvernul francez va impune restricții mai dure pentru unele regiuni, inclusiv Paris, din acest weekend pentru a stopa raspandirea noului coronavirus. Anunțul a fost facut, miercuri, de Gabriel Attal, purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris. Acesta a mai precizat ca noile masuri pentru Paris ar…

- Sistemul medical din Franța este tot mai aproape de colaps, din cauza numarului mare de infectari cu noul coronavirus. Cea mai grava situație se atesta in regiunea pariziana Ile de France, unde toate locurile de la terapie intensiva sunt ocupate.

- Este ultimul week-end inainte de implementarea noilor masuri restrictive, iar oamenii incearca sa profite la maxim. In Poiana Brașov s-a format aglomerație la instalația de transport pe cablu. Turiștii au venit in numar in mare in stațiunea Poiana Brașov. La telegondola s-a format sambata o coada imensa.…

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, potrivit Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri, care pana acum…

- Procuratura franceza a deschis o investigatie impotriva ministrului de Justitie, Eric Dupond-Moretti, pentru conflict de interese, a anuntat, vineri, procurorul general al celei mai inalte instante civile din Franta, transmite Reuters. Biroul lui Dupond-Moretti a refuzat sa comenteze, scrie…

- Un prim caz de infectare cu varianta virusului Covid-19 identificat in Africa de Sud a fost depistat in Franța, a anunțat astazi Ministerul Sanatații, la cateva zile dupa primul caz confirmat al variantei britanice, scrie hotnews . Aceasta varianta, care la fel precum cea din Regatului Unit, ar putea…