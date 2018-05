Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat miercuri, de Ziua Europei, o consultare publica online adresata cetatenilor europeni, in care acestia sunt intrebati in ce directie doresc sa se indrepte Uniunea Europeana in viitor, se arata intr-un comunicat de presa al CE remis ...

- Ministerul Afacerilor Externe a trasmis cu prilejul Zilei Europei ca "este momentul ca toti cetatenii europeni sa sarbatoreasca impreuna, sa isi arate respectul pentru istoria si valorile noastre comune, dar si sa reflecteze la viitorul pe care il construim impreuna".Redam mai jos mesajul integral:"Sarbatorirea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 mai 2018, a directivei privind masurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetațenilor nereprezentați ai Uniunii Europene in țarile terțe.„Aceasta directiva consolideaza…

- Facebook a confirmat pentru Comisia Europeana ca datele a pana la 2,7 milioane de utilizatori din Uniunea Europeana ar fi putut ajunge, intr-un mod nepermis, catre Cambridge Analytica. Cei mai mulți utilizatori sunt din Marea Britanie și Germania. Intr-un raspuns primit de la Facebook, Comisia Europeana…

- Cetatenii europeni au, incepand de duminica, acces la conținutul online la care sunt abonați in propria țara pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Astfel, utlizatorii unor servicii precum Netflix sau HBO Go vor avea acces la conturile lor indiferent de tara de unde se contecteaza. La 1 aprilie 2018,…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless in spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse incepand cu luna mai. Pana atunci, municipalitatile trebuie sa se inregistreze…

- Comisia Europeana a prezentat saptamana trecuta Propunerea de Acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, care va avea loc la data de 30 martie 2019. Documentul prezinta, totodata, si prevederi pentru o perioada de tranzitie, 30 martie 2019 - 31 decembrie 2020, ceruta de Guvernul…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…