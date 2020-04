Cetățenii cartierului Blașcovici, petiție împotriva instalării spitalului de campaniei pe arena CFR din Timișoara. Ce argumente au Cetatenii din cartierul timisorean in care se afla stadionul CFR, ales ca locatie pentru spitalul ce va trata pacientii de COVID-19 sunt revoltati. Oamenii din Blascovici au semnat o petitie pe care au adresat-o Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in care-si arata nemultumirea ca unitatea medicala temporara se afla intr-o zona cu locuitori varstnici […] Articolul Cetațenii cartierului Blașcovici, petiție impotriva instalarii spitalului de campaniei pe arena CFR din Timișoara. Ce argumente au a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

