- Patru cetațeni ucraineni sunt rataciți in Munții Maramureșului. Au fost alertate echipele de salvare și au fost informați polițiștii de frontiera, salvamontiștii, ISU Maramureș și IPJ Maramureș.

- Salvamontistii maramureseni participa, sambata dupa amiaza, la o actiune de cautare a patru cetateni ucraineni care s-au ratacit in Muntii Maramuresului, la peste 1800 de metri altitudine. Unul dintre acestia a suferit o fractura la un picior, dupa ce a cazut intr-o prapastie. Fii la curent…

- Acțiune Salvamont Maramureș in plina desfașurare in acest moment, dupa ce un apel la 112 anunța o situație delicata in zona Zona Varfului Pop Ivan din Munții Maramureșului. Din primele informații se știe ca este vorba despre 4 cetațeni ucraineni care nu au putut fi inca localizați, dar care sunt in…

- Salvamontistii din Maramures au plecat in cautarea a patru ucraineni care sunt blocati la o altitudine de peste 1.800 de metri, in zona Varfului Pop Ivan, unul dintre ei avand si piciorul fracturat dupa ce a cazut intr-o prapastie, a anuntat serviciul Salvamont, potrivit sighet247.ro.

- Trei barbați și o femeie, cetațeni ucraineni, care au trecut frontiera prin Munții Maramureșului s-au ratacit din cauza condițiilor meteo extreme. Unul dintre ucraineni și-a dat ultima suflare dupa ce a ajuns la spital. Trei barbați și o femeie, cetațeni ucraineni, care ar fi trecut frontiera…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN 7 Deva-Arad dupa ce un autoturism in care se aflau trei cetațeni ucraineni a patruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 499+800 de metri, intre localitațile…