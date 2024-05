Cetățean străin arestat pentru trafic de droguri după ce a adus în România sute de mii de pastile O ancheta in cadrul careia au fost efectuate mai multe percheziții in lunile februarie și martie, in urma carora au fost arestate preventiv doua persoane, a dus in cele din urma la prinderea unui cetațean strain, cel care a introdus in țara drogurile pe care cei reținuți anterior intenționau sa le vanda. „In urma activitaților […] Articolul Cetațean strain arestat pentru trafic de droguri dupa ce a adus in Romania sute de mii de pastile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

